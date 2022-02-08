08 Şub 2022 - 13:36- Gündem G: 08 Şub 2022 - 13:37

Çingene Kız Zeugma film oluyor

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Yapımcı İbrahim Akbaba, çok konuşulacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Çingene Kız Zeugma efsanesini komedi filmi olarak çekmek için hazırlıkları tamamlayan İbrahim Akbaba, filmin senaryosunu Cavidan Balcı’ya yazdırdı.
Çingene Kız Zeugma film oluyor mask
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Yapımcı İbrahim Akbaba, çok konuşulacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Çingene Kız Zeugma efsanesini komedi filmi olarak çekmek için hazırlıkları tamamlayan İbrahim Akbaba, filmin senaryosunu Cavidan Balcı’ya yazdırdı.

Özel bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkan Çingene Kız Zeugma isimli sinema filmi’nin Mart ayında çekimlerinin filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kurşun’un oturacağını dile getirdi. Gaziantep'in Nizip ilçesine yakın bir mesafede bulunan Zeugma Antik Kenti'nde büyük bir zeminin üzerine işlenmiş olan Çingene Kızı mozaiği, ile dünya gündemine düşen eser tarihçesi ile de dikkat çekiyor. GaziAntep'te yaşadığı delillerle kesinleşen Çingene Kız Zeugma’nın filmine Belediye Başkanı Fatma Şahin’de destek veriyor.

Filmin oyuncu kadrosunun ise Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın en sevilen oyuncularından seçtiğini vurgulayan, İbrahim Akbaba “Geçtiğimiz sıkıntılı günlerde pandemiden dolayı insanlar evlerinde çok sıkıldı bundan dolayı 2022 yılında herkesin gülmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren yapımcı Zen yapım olarak Çingene Kız Zeugma filmini Türkiye’de Azerbaycan’da ve Avrupa’da izleyicisi ile beyaz perdeye taşıyarak 2022 yılında hep birlikte gülmeyi ve güldürmeyi hedefliyoruz dedi.

08 Şub 2022 - 13:36 - Gündem

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