Virüsü yok eden cihaz patent aldı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), kullanılmış maske ve eldivenlerin potansiyel bulaş riski etkisini azaltmak amacıyla üretilen sterilizasyon cihazı (CleVir), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) maske ve eldivenlerin kaynakta sterilizasyonu için üretilen CleVir cihazı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Halen DEÜ Rektörlüğünde ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde kullanılan cihaz, kullanılmış maske ve eldivenlerden potansiyel virüs bulaş riskini sıfıra indiriyor.

Virüsleri UVC ışınlarıyla yok eden CleVir cihazı, özellikle insan hareketinin yoğun olduğu hastane, okul, kamu kurumları, havaalanları gibi kalabalık alanlarda kullanılacak şekilde tasarlandı.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp ve DEÜ Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Görkem Akıncı’nın Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde kurdukları DG Biyoteknoloji firmasında ürettikleri ve yurt içinden büyük talep görmesi beklenen cihazın Ur-Ge projesiyle yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor.

Cihazın, koronavirüsün omicron varyantında olduğu gibi kolayca bulaşan virüslerin kaynağında azaltılmasında ve halk sağlığının korunmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tıp ve mühendislik alanından iki hocamızın güçlerini birleştirerek hayata geçirdikleri cihazın Türkiye'ye katma değer sağlayacağına inandığını söyledi.