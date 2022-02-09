09 Şub 2022 - 11:33- Gündem G: 09 Şub 2022 - 11:34

'Ziraat'ten çiftçiye ödeme kolaylığı

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Ziraat Bankası, takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine ödeme kolaylığı sundu.
'Ziraat'ten çiftçiye ödeme kolaylığı mask
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Ziraat Bankası, takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine ödeme kolaylığı sundu. Ziraat Bankası, takibe giren tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, herhangi bir faiz talep etmeyecek.

Taksitlendirme durumunda ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, faizsiz 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

TRT Haber'in aktardığına göre, 31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takipteki borcun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyeceği kaydedildi.

09 Şub 2022 - 11:33 - Gündem

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