'Ziraat'ten çiftçiye ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası, takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine ödeme kolaylığı sundu. Ziraat Bankası, takibe giren tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, herhangi bir faiz talep etmeyecek.
Taksitlendirme durumunda ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, faizsiz 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.
TRT Haber'in aktardığına göre, 31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takipteki borcun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyeceği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.