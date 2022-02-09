Ara transfer döneminde 'en medyatik' 11'li belli oldu

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminde, medyanın en çok konuştuğu isim 6 bin 93 içerikle Gedson Fernandes oldu.

Türk spor kulüpleri, ara transfer dönemini önceki dönemlere oranla sakin geçirdi.12 Ocak-8 Şubat tarihleri arasındaki ara transfer döneminde, medyanın en çok konuştuğu isim 6 bin 93 içerikle Gedson Fernandes oldu. Galatasaray’ın devreye girdiği ancak Beşiktaş’ın transfer edip sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladığı genç oyuncu adını zirveye yazdırdı.

EN MEDYATİK İLK 11

Futbolda transfer döneminin medya karnesini çıkaran Medya takip kurumu Ajans Press, Galatasaray’ın Barcelona’dan kiraladığı Pena'nın 5 bin 241 içerikle transfer döneminin en medyatik ikinci ismi olarak kayıtlara geçirdi.

2017-2018 sezonunda Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren Bafetimbi Gomis, eski takıma geri döndü ve 5 bin 192 içerikle ara transferin en çok konuşulan üçüncü ismi oldu.

Uzun yıllardır Başakşehir’de forma giyen ve şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor’a transfer olan Edin Visca 4 bin 69 içerikle dördüncü sırada yer alırken, İngiltere’den tekrar Fenerbahçe’ye dönüş yapan Ozan Tufan 3 bin 326 haber içeriğinde yer alarak en çok konuşulan beşinci isim olarak kayıtlara geçti.

Transfer döneminde en fazla konuşularak ilk 11 isim arasına giren diğer futbolcular ise, Erick Pulgar (2 bin 710), Semih Kaya (2 bin 518), Serdar Gürler (2 bin 399), Yusuf Erdoğan (2 bin 53), DeAndreYedlin (bin 590), LuizAdriano (bin 251) olarak sıralamada yer aldı.