'Dilberay' filmi hasılatıyla gişenin lideri oldu

Vizyona girmeden bile üzerinde en fazla konuşulan, yılın en merak edilen filmlerinden “DİLBERAY” seyirciyle buluştuğu ilk hafta sonu sinemaseverleri salonlara çekmeyi başardı.

Usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan Ketche’nin yönettiği film, elde ettiği 3 milyon 715 bin 579 liralık hasılatla gişenin lideri oldu.

Başrolünü Büşra Pekin'in oynadığı seyircilerden de tam not alan “DİLBERAY” tüm Türkiye’de 400’den fazla salonda, vizyon yolculuğunu sürdürüyor.

Özel hayatı, satırbaşlarıyla anlatan “DİLBERAY” filminin senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınırken Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği filmde, Görüntü Yönetmeni olarak Jean Paul Seresine, Kurgu Yönetmeni olarak Mustafa Presheva ve Müzik Direktörü olarak İskender Paydaş’ın imzası bulunuyor.