09 Şub 2022 - 14:18- Belediyeler G: 09 Şub 2022 - 14:19

Sincan Belediyesinden Eczane Yardımcı Personeli Sertifika Programı! İşte Başvuru Şartları

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın da katılımlarıyla gerçekleşen iş birliği protokolü ile iki kurum arasında mesleki, kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmaların ilki ise Eczane Yardımcı Personeli Sertifika Programı.
Sincan Belediyesinden Eczane Yardımcı Personeli Sertifika Programı! İşte Başvuru Şartları mask
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Sincan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ilk meyvesini verdi. Sincan Belediyesi Sincanlıların istihdamına destek olmak için protokol kapsamında Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi başlatıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın da katılımlarıyla gerçekleşen iş birliği protokolü ile iki kurum arasında mesleki, kültürel, sosyal ve eğitim alanlarında çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmaların ilki ise Eczane Yardımcı Personeli Sertifika Programı.

8-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan eğitimler eczacılık alanına ilgi duyan, bu alanda çalışmak isteyenler için bir fırsat sunuyor. BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Eczane Yardımcı Personeli Eğitimine katılmak isteyenler ulakbel.sincan.bel.tr ile www.sincan.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Başvuranların en az lise mezunu olması ve 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

# Eczane Yardımcı Personeli Sertifika Programı, sincan belediyesi

09 Şub 2022 - 14:18 - Belediyeler

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