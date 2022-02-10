Sincan Bahara hazırlanıyor

Sincan baharı yemyeşil karşılamaya hazırlanıyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağacın ömrünün uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması amacıyla budama çalışmaları yapıyor. Budanan ağaçlar odun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.
Sincan Belediyesi, ağaçların sağlıklı şekilde gelişmesi, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve elektrik tellerinin zarar görmemesi için belirlenen alanlarda ağaç bakım ve budama çalışmalarına devam ediyor.
Budama işlemi için en uygun zaman ağaçların dinlenme dönemi yani kış mevsimi. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ağaçların daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.
Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dalları temizleniyor, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için gerekli bakımları yapılıyor.
Budanan Dallar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor
Sincan Belediyesi, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı yapıyor. Ekipler budanan ağaçları parçalayarak odun haline getiriyor, ardından ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.