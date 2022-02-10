MEB: 434 derslikte eğitime ara verildi!

Ordu'da eğitim değerlendirme toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm okullarda birinci dönemde kesintisiz yüz yüze eğitim 5 ay nasıl devam ettiyse bu dönemi de yine aynı şekilde nihayetlendireceklerini yineledi. Bakan Özer, 850 bin derslikten 434'ünde COVID-19 dolayısıyla eğitime ara verildiğini söyledi.
Ordu programının ilk durağında Vali Tuncay Sonel'i ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ettiklerini yineledi.
Bugün itibarıyla 850 bin dersliğin sadece 434'ünde bir vaka ya da yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiklerini duyuran Bakan Özer, "Şu anda eğitim sisteminde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında sınıfta Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. İnşallah, Sağlık Bakanlığının önerilerine harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz" dedi.
Ordu'nun eğitimde çoğu ile göre çok başarılı grafik sergilediğinin altını çizen Bakan Özer, eğitim ve başarı parametrelerinde gayet iyi noktaya ilerlediklerini belirterek, sürece katkılarından ötürü herkese teşekkür etti. Bakan Özer'in ziyaretine Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı da katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.