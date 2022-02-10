A Milli 2022 Kadın Hentbol'da kamp kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçları hazırlık kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Bursa'yı temsilen biri teknik iki sporcu yer aldı.15 Şubat - 1 Mart 2022 tarihleri arasında Kastamonu'da kampa girecek A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 31 kişilik oyuncu kadrosunda Bursa'yı temsilen Mudanya Belediyesi Hentbol Takımı'ndan Melike Kasapoğlu pivot olarak yer aldı. 7 kişilik teknik kadroda ise Bursa'dan Erdal Kaynak, 'kaleci antrenörü' olarak seçildi.
Milli Takım, 2 Mart Çarşamba günü gruptaki üçüncü maçında İzlanda'yı Kastamonu'da ağırlayacak.
Bu maçın ardından ise 6 Mart Pazar günü gruptaki dördüncü maçında deplasmanda yine İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda'nın Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.