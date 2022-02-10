A Milli 2022 Kadın Hentbol'da kamp kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçları hazırlık kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Bursa'yı temsilen biri teknik iki sporcu yer aldı.15 Şubat - 1 Mart 2022 tarihleri arasında Kastamonu'da kampa girecek A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 31 kişilik oyuncu kadrosunda Bursa'yı temsilen Mudanya Belediyesi Hentbol Takımı'ndan Melike Kasapoğlu pivot olarak yer aldı. 7 kişilik teknik kadroda ise Bursa'dan Erdal Kaynak, 'kaleci antrenörü' olarak seçildi.

Milli Takım, 2 Mart Çarşamba günü gruptaki üçüncü maçında İzlanda'yı Kastamonu'da ağırlayacak.

Bu maçın ardından ise 6 Mart Pazar günü gruptaki dördüncü maçında deplasmanda yine İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda'nın Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

A Millilerin hazırlık kampı kadrosu 2022