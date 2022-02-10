10 Şub 2022 - 14:44- Spor G: 10 Şub 2022 - 14:45

A Milli 2022 Kadın Hentbol'da kamp kadrosu açıklandı!

ABONE OL Google News Sayfamız

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçları hazırlık kamp kadrosu açıklandı.

A Milli 2022 Kadın Hentbol'da kamp kadrosu açıklandı! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçları hazırlık kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Bursa'yı temsilen biri teknik iki sporcu yer aldı.15 Şubat - 1 Mart 2022 tarihleri arasında Kastamonu'da kampa girecek A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 31 kişilik oyuncu kadrosunda Bursa'yı temsilen Mudanya Belediyesi Hentbol Takımı'ndan Melike Kasapoğlu pivot olarak yer aldı. 7 kişilik teknik kadroda ise Bursa'dan Erdal Kaynak, 'kaleci antrenörü' olarak seçildi.

Milli Takım, 2 Mart Çarşamba günü gruptaki üçüncü maçında İzlanda'yı Kastamonu'da ağırlayacak.

Bu maçın ardından ise 6 Mart Pazar günü gruptaki dördüncü maçında deplasmanda yine İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda'nın Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

A Millilerin hazırlık kampı kadrosu 2022
# A Milli 2022 Kadın Hentbol Kadrosu

10 Şub 2022 - 14:44 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Milli Judocular, Avrupa Arenasında mask
Milli Judocular, Avrupa Arenasında
Ara transfer döneminde 'en medyatik' 11'li belli oldu mask
Ara transfer döneminde 'en medyatik' 11'li belli oldu
Havva Nur Şeker Türkiye şampiyonu oldu mask
Havva Nur Şeker Türkiye şampiyonu oldu
Bakan Koca'dan spor kulüplerine Turkovac teşekkürü! mask
Bakan Koca'dan spor kulüplerine Turkovac teşekkürü!
Niğdeli sporcu Aleyna Türkiye 2. oldu mask
Niğdeli sporcu Aleyna Türkiye 2. oldu
Çinkaya: Galibiyete ihtiyacımız vardı! mask
Çinkaya: Galibiyete ihtiyacımız vardı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status