Simge 'Kısaca' çok konuşulacak

Son yılların tarzı, şarkıları ve yenilikçi, ismi Simge yeni şarkısı “Kısaca” ile yine adından sıkça söz ettirecek. Görselliğe önem veren Simge, son fotoğraflarıyla da çok konuşulacak.

'Mış Mış', 'Öpücem', 'Prens ve Prenses', ’Sevmek Yüzünden’ gibi bir çok hiti ile pop müzikteki çıtasını sürekli yükselten Simge, yeni şarkısının tanıtımı için Fethi Karaduman ve Seçkin Süngüç‘ün objektifine ayrı zamanlarda poz verdi.

Sözleri Sibel Algan ‘a, müziğinde kendisi ve Aytaç Özgümüş, Okay Barış, Sibel Algan düzenlemesinde ise Aytaç Özgümüş ve Atıl Aksoy imzası olan “Kısaca” bu yılın hit şarkısı olarak giriş yaptı.

Yılın aşk şarkısına aday olan “Kısaca” birçok müzik eleştirmenine göre Simge‘nin, bugüne kadar çıkardığı hitler arasında yine iddiasını ortaya koyuyor yorumlarını aldı.

Şarkısı kadar görselliğe de önem veren Simge, son fotoğraflarıyla da çok konuşulacak.