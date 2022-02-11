Küçük Evlere 43 ülkeden ziyaret

Pandeminin gözdesi Tiny House ‘lar (Küçük Ev) 3 – 5 Şubat tarihleri arasında Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ‘ Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı’nda bir araya geldi. Hacimlerine nazaran çok daha fazla özgürlük sunan yapılara ilgi de oldukça fazlaydı. Atrax fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyon 43 ülkeden 22 bin 314 ziyaretçi ağırlarken, sektör profesyonellerinin de buluşma noktası oldu.

Koronavirüs yaşam alanlarımıza bakış açımızı da değiştirdi. Öyle ki pandemiden kaçışın adreslerinden biri de doğayla iç içe minimal bir yaşam tarzı sunan Tiny House’lar (Küçük Ev) oldu. 2021-2025 döneminde yüzde 4'ün üzerinde 3.33 milyar dolar büyümesi ön görülen sektör, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı’nda bir araya geldi.

Türkiye’de ilk defa Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından 3 – 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon farklı ebatlardaki yaşam alanlarına ev sahipliği yaptı. Atrax ile eş zamanlı olarak düzenlenen ve büyük bir ilgiye sahne olan fuar,22 ülkeden 314 ziyaretçi ağırladı. Mimarlardan müteahhitlere kadar birçok farklı meslek grubunun katıldığı organizasyon, iş bağlantılarının gerçekleştiği önemli bir platform oldu.

Ziyaretçilerin ve katılımcıların böyle bir fuara ihtiyacı olduğunu ilk günden itibaren hissettiklerini belirten Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü, “ Fuarın ilk gününden itibaren büyük çoğunluğu uluslararası sektör temsilcileri ve yatırımcılardan oluşan ziyaretçiler girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Bu ilgi fuarın son gününe kadar devam etti.

Stantlar hiç boş kalmadı. Bu yapılar bir yaşam tarzını da beraberinde getiriyor. Öyle ki şimdiden önümüzdeki sene için rezervasyonlarımızı almaya başladık. Daha büyük bir fuar planlıyoruz” dedi.