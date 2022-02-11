Ankara Gölbaşı'nda arıcılık kursu başlıyor

Gölbaşı Belediyesi; Ankara’da arıcıların üretim ve satış ile ilgili yaşadıkları sorunları ortadan kaldırarak, Ankaralı vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla arıcılık eğitimi başlattı.

Gölbaşı Belediyesi olarak hedeflerinin “Sevgi Çiçeği Balı” adı altında markalaşmak ve ilçemizin tanıtımına katkı da bulunmak ve vesile olmaktır” diyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bu özellikleri ve tarımda en ucuz istihdam oluşturması dolayısıyla arıcılık günümüzün en önemli tarımsal üretim faaliyeti olarak ön plana çıktığını söyledi.

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde açılacak olan Arıcılık Kursu ön kayıtları başladığını duyuran Başkan Şimşek, online başvuruların Gölbaşı Belediyesi internet sitesinden yapıldığını duyurdu.

Başkan Şimşek, ücretsiz olan kursa kayıt olmak isteyen vatandaşların https://www.ankaragolbasi.bel.tr/aricilik-kursu adresi üzerinden başvuru yapabileceklerini kaydetti.