11 Şub 2022 - 13:56- Gündem G: 11 Şub 2022 - 13:57

Instagram'da takip rekoru Ronaldo'da! İşte 2022 En çok takipçisi olan Instagram hesapları listesi

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Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu.

Instagram'da takip rekoru Ronaldo'da! İşte 2022 En çok takipçisi olan Instagram hesapları listesi mask
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Popüler sosyal medya uygulaması Instagram dünyada oldukça yoğun kullanılırken, en çok takip edilen hesaplar açıklandı. 2022 verilerine göre Instagram’ın kendi hesabı “Instagram” 470 milyon takipçi ile açık ara farkla en çok takip edilen hesap oldu.

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram’ın 470 milyon kişiyle açık ara farkla takip edildiği ortaya çıktı.

Kişisel hesap olarak kontroller sağlandığında ise en çok takipçisi olan kişi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, 401 milyon takipçiyle bu alanda zirvede yer aldı.

Ronaldo’dan sonra gelen yüksek takipçili kişiler ise şu şekilde sıralandı: KylieJenner (310 milyon), LeoMessi (306 milyon) , therock olarak hesabını kullanan Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson (296 milyon), Selena Gomez (296 milyon), Ariana Grande (294 milyon), Kim Kardashian (285 milyon), Beyonce ise (237 milyon) ile listeye girdi.

Böylelikle listedeki takipçi sayılarının geçen yıla göre değişiklik gösterdiği kaydedildi.

# LeoMessi (306 milyon), KylieJenner (310 milyon), Beyonce, Kim Kardashian (285 milyon), Ariana Grande (294 milyon), Selena Gomez (296 milyon), Dwayne Johnson (296 milyon), Instagram

11 Şub 2022 - 13:56 - Gündem

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