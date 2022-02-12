Niğde'de korkutan doğalgaz patlaması!

Niğde Merkez Efendibey Mahallesi Toki Konutlarında 4 katlı bir binanın zemin katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın yaşandığı dairede hasar oluşurken 2 kişi de yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Niğde merkez Efendibey Mahallesi Toki Konutları DY 7 blokta meydana geldi. Apartman ve çevresinde korkuya neden olan patlamada ev harabeye dönerken, patlamanın etkisiyle dairelerin kapısı ve camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını belirlerken evde bulunan 2 kadının yaralandığı öğrenildi. 65 yasindaki C.A ve 75 yaşındaki K.Ö olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı el ve yüzlerinde yanıklar olduğu öğrenildi. Doğalgaz patlaması ile ilgili soruşturma sürüyor.