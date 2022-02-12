VakıfBank, Nilüfer Belediyespor’a set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 19. Haftasında Nilüfer Belediyespor’u konuk etti. Sarı-siyahlılar maçın başından itibaren etkili bir oyun ortaya koyduğu mücadeleyi 3-0 kazandı. VakıfBank’ta Tuğba Şenoğlu 13 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Zehra Güneş ve Meryem Boz ise 12’şer sayı kaydetti.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 19. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran sarı-siyahlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 18 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde 7-6’dan sonra 10 sayılık bir seri yakalayan VakıfBank, 25-15’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-17 ile durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-20 hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Tuğba Şenoğlu 13 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Zehra Güneş ve Meryem Boz ise 12’şer sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu. Kübra Çalışkan’ın 9, Derya Cebecioğlu’nun 7 sayı kaydettiği mücadeleyi Michelle Bartsch-Hackley 5, Cansu Özbay ise 1 sayıyla tamamladı.