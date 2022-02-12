Simge’den Sevgililer Günü konseri

Sahnesinde ağırladığı sanatçılarla, eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasına giren Jolly Joker Private, “Sevgililer Günü Özel” konseptinde muhteşem sesi ve performansıyla Simge’yi sahnesinde ağırladı.

Tüm detayları özenle düşünülen ve tasarlanan Jolly Joker Private’da sahne alan Simge, giydiği altın rengi parlak elbisesi ile göz doldurdu. Simge, sevgililer günü için özel olarak hazırladığı repertuarıyla izlemeye gelenlere romantik bir akşam yaşattı.

Lezzeti ve canlı müziği bir arada sunan ve yoğun ilgi gören Jolly Joker Private, 12 Şubat Berkay ve 14 Şubat Erol Evgin konserleri ile Sevgililer Günü'ne özel aşk dolu programa ev sahipliği yapmaya devam edecek.