Fenerbahçe Giresun'da Kendine Geldi!

Süper Lig 25. Haftasında Fenerbahçe Giresun deplasmanında üç hafta sonra üç puanın sahibi oldu. Mutlak üç puan için sahaya çıkan Fenerbahçe maçın başlangıcında Chiquinho’nun 2. Dakikasında golüne engel olamadı.

Giresunspor Fenerbahçe karşında maçın başında öne geçmiş oldu. Hızlı toparlanan maça daha hakim olmaya başlayan Fenerbahçe 30. Dakikada Valencia ile aradığı golü buldu. Her iki ekipte karşılıklı gollerle 1-1 lik skorla devre arasına gitti.

Son haftalarda eleştiri oklarını üzerinde toplayan Fenerbahçeli oyuncular ve kenar yönetimi haftayı kurtarmak adına ikinci devre maça daha iyi başladı. 53. dakikada Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında 2-1 öne geçti.

Bu skoru maç sonuna kadar koruyan Fenerbahçe haftayı üç puanla tamamlayan takım oldu.