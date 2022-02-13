Çürük yumurta kokusu patlamanın habercisi mi?

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, doğal gazın havadan hafif bir gaz olduğunu hatırlatarak, evlerde ve doğalgaz kullanılan yerlerde çürük yumurta kokusu hissedildiği an ilk yapılması gerekenlere dikkati çekti.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde hemen bulunan yerdeki doğal gaz vanasını kapatmak, sonra da evde elektrikli hiçbir alete dokunulmaması gerektiğini belirten Uçan, "Yani lamba yanıyorsa açık kalacak, kapalı ise kapalı olacak, buzdolabı kapalı ise kapalı kalacak. Elektrikli aletleri açık – kapalı durumunu değiştirecek herhangi bir müdahalede bulunulmamalı” dedi.

Ortamdaki doğal gaz vanası kapatıldıktan sonra mümkünse pencerelerin açılıp dışarı çıkılması gerektiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Bu şekilde bir yol izlenmeli. Sonra ana vana kapatılıp hemen 187’yi aramak gerekiyor. İlgili ekipler doğalgaz için gerekli önlemleri hemen alacaklardır. Bunu yapmadan önce herhangi bir şekilde elektrik düğmesini açıp, buzdolabını açıp veya başka bir şey yapıldığında patlama meydana geliyor. Ufacık bir kıvılcım bile patlama için yeterli oluyor” ifadelerini kullandı.