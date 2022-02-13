Türkiye’nin 'Afet Risk Haritası' çıkarıldı! İşte Detaylar...

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de meydana gelen doğa kaynaklı afetleri kayıt altına alarak afet risk haritası çıkardı.

Afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamdan yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımının sağlanabilmesi için İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 2017 yılı itibariyle Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi’ni başlatmıştı.

Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel arazide incelemelerde bulundu ve bugüne kadar toplamda 34 bin 593 heyelan, 4822 kaya düşmesi ve 880 çığ, 604 obruk olayı kayıt altına alındı.

Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.

Türkiye'de meydana gelen doğa kaynaklı afetleri kayıt altına alarak çıkarılan afet riski haritasına göre; Türkiye’de geçen

yıl 107 sel/su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi, 39 heyelan meydana gelirken, Karadeniz bölgesi aşırı yağış ve heyelan ile Ege ve Akdeniz ise orman yangınları ile mücadele etti.

Geçen yıl meydana gelen bin 760 afet olayına AFAD koordinasyonunda müdahale edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz sel afetlerine toplam 14.157 personel ile 5.026 araç görevlendirilirken, Antalya, Muğla, Mersin ve Adana’da meydana gelen orman yangınlarına ise toplam 22.619 personel ile 7.935 araç ve iş makinesi görev aldı.

Ayrıca geçen yıl ülkemizde 23.753 deprem meydana geldi.