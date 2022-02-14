14 Şub 2022 - 09:30- Belediyeler G: 14 Şub 2022 - 09:31

Şampiyonlar Mamak’tan Çıkıyor!

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Uluslararası ve ulusal arenalarda boy gösteren Mamak Belediyesi sporcuları, organizasyonlara damga vurmaya ve adını duyurmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok branşta aldığı kupa ve madalyalarla adını duyuran Mamak Belediyesinin altın çocuklarında bir başarı daha geldi.
Şampiyonlar Mamak’tan Çıkıyor! mask
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Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Merve Nur Evci, 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. 

Artık Herkes Biliyor, Şampiyonlar Mamak’tan Çıkıyor.

Gençlerin yeteneklerini keşfedecekleri spor dallarıyla buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta gençlerin ilgili oldukları dalda lisanslı sporcu olmalarını istiyor, onlar için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak’tan çıkıyor” dedi.  Antalya’da düzenlenen turnuvada önemli bir başarı elde eden Merve Nur Evci’yi tebrik eden Başkan Köse, “Mamak sporcuları ile anılan bir şehir olacağına yürekten inanıyorum” dedi
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14 Şub 2022 - 09:30 - Belediyeler

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