Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Merve Nur Evci, 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Artık Herkes Biliyor, Şampiyonlar Mamak’tan Çıkıyor.
Gençlerin yeteneklerini keşfedecekleri spor dallarıyla buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta gençlerin ilgili oldukları dalda lisanslı sporcu olmalarını istiyor, onlar için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak’tan çıkıyor” dedi. Antalya’da düzenlenen turnuvada önemli bir başarı elde eden Merve Nur Evci’yi tebrik eden Başkan Köse, “Mamak sporcuları ile anılan bir şehir olacağına yürekten inanıyorum” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.