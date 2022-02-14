Tarkan 'Geççek'in tarihini duyurdu!

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, prodüksiyonunu Anima İstanbul’un yaptığı video klibin 4 gün süren çekimleri, İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

Megastar Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı.

“Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir”.

Tarkan ve YouTube Shorts'un bir süredir devam eden iş birlikteliği kapsamında 17 Şubat Perşembe günü saat 21.00’de ilk kez Tarkan Youtube kanalında olacak.