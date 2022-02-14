14 Şub 2022 - 09:36- Magazin G: 14 Şub 2022 - 09:37

Tarkan 'Geççek'in tarihini duyurdu!

ABONE OL Google News Sayfamız

17 Şubat'ta yayına girecek olan Tarkan’ın yeni şarkısı ve video klibi için heyecanlı geri sayım başladı. Pek çok hitinde olduğu gibi sözü ve müziği Tarkan’a ait olan “Geççek”in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un üstlendiği “Geççek”in mastering’i ise ABD’de bulunan Sterling Sound’da yapıldı.
Tarkan 'Geççek'in tarihini duyurdu! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, prodüksiyonunu Anima İstanbul’un yaptığı video klibin 4 gün süren çekimleri, İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

Megastar Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı.

“Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir”.

Tarkan ve YouTube Shorts'un bir süredir devam eden iş birlikteliği kapsamında 17 Şubat Perşembe günü saat 21.00’de ilk kez Tarkan Youtube kanalında olacak.

# Tarkan, Tarkan geççek, Hitt Müzik Prodüksiyon, Megastar Tarkan

14 Şub 2022 - 09:36 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ünlü Tavernacı Arif Susam Oylat’ın güzelliklerine hayran kaldı mask
Ünlü Tavernacı Arif Susam Oylat’ın güzelliklerine hayran kaldı
Kenan Doğulu ile Lahza'dan muhteşem caz konseri mask
Kenan Doğulu ile Lahza'dan muhteşem caz konseri
Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında dualarla anıldı mask
Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında dualarla anıldı
Survivor Furkan Kızılay'dan "İstanbul" şarkısı mask
Survivor Furkan Kızılay'dan "İstanbul" şarkısı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den 'AŞK' mesajı: "Çok Heyecanlıyım" mask
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den 'AŞK' mesajı: "Çok Heyecanlıyım"
Şahsenem'den Şok Eden Tepki: "Sezen Aksu şarkısı okumam" mask
Şahsenem'den Şok Eden Tepki: "Sezen Aksu şarkısı okumam"
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status