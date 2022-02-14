14 Şub 2022 - 09:46- Yaşam G: 14 Şub 2022 - 09:47

Aşk Arayanlar Romantik Dolandırıcılara Dikkat!

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Sosyal medya ve dating uygulamalarında aşkı arayanları hedefleyen romantik dolandırıcılara, geçtiğimiz yıl 280 milyon dolar kaptırıldı. Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, aşkı internette arayanlara romantik bir ilişkiye başlamadan önce dikkat etmeleri gereken 7 noktayı sıralıyor.
Aşk Arayanlar Romantik Dolandırıcılara Dikkat! mask
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Çevrimiçi olarak her yerde, özellikle de sevginizden fazlasını arayan son derece deneyimli sosyal mühendislerle dolu sosyal medya ve dating uygulamalarında dolandırılabilirsiniz. Romantik dolandırıcılar, kurbanlarını para göndermeye, hassas bilgiler elde etmeye veya yüksek kaliteli ürünler satın almaya ikna etmek için birçok yöntem kullanır.

Bir FBI raporuna göre, kurbanlar geçtiğimiz yıl romantik dolandırıcılara 280 milyon dolardan fazla kaptırdı ve bu yıl mali kayıplar muhtemelen daha da artacak. “Romantik dolandırıcılık kurbanları, yıkıcı mali kayıpların yanı sıra yüksek düzeyde duygusal problemler de yaşayabilirler.” diyen Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, aşkı internette arayanlara 7 öneride bulunuyor. 

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu’ya göre, mali durumunuzu ve geçim kaynağınızı korumak için online platformlardan ve dating uygulamalarından tanıştığınız biriyle romantik bir ilişkiye başlamayı düşündüğünüzde 7 noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. 

7 önemli nokta

1. Herhangi bir uygulama üzerinden tanıştığınız kişi, telefon numaranızı ve e-postanızı hızlı bir şekilde isterse dikkat edin. Karşınızdaki kişiler hakkında çok emin olmadan kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. 

2. Dolandırıcılar genellikle sizinle neden görüşemediklerini açıklamak için hikayeler uydurur. 

3. Romantik dolandırıcılar genellikle size yurt dışında yaşadıklarını veya iş için seyahat ettiklerini söylerler. 

4. Adresinizi öğrenmek için size çiçek veya başka hediyeler göndermek gibi harika romantik jestler yapabilirler. 

5. Sürekli olması gerekenden daha yoğun ve sonsuz aşk ilan edebilirler. 

6. Dolandırıcılar genellikle kişisel bir kriz yaşarlar ve onlara para veya ürün göndermeniz için size baskı yapmaya başlar. 

7. Reddedildiğinde, dolandırıcı fotoğraflarınızı veya konuştuklarınızı ifşa etmekle tehdit etmeye başlayabilir.

 

Genel bir kural olarak, sosyal medya platformlarında veya diğer flört uygulamalarında yeni tanıştığınız kişilere asla hassas kişisel tanımlanabilir bilgiler verilmemesi gerektiğini söyleyen Alev Akkoyunlu, “Kişiyi online olarak araştırın ve benzer platformlarda benzer fotoğraflar arayın. Sohbeti diğer platformlara taşıma kararınız konusunda rahat olmanız ve çok fazla kişisel bilgi talep ettiğinizden emin olmanız gerekir.” uyarılarında bulunuyor.

Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda, kişiyi hemen engelleyin ve platforma bildirin. Romantik bir dolandırıcının kurbanı olduğunuzdan şüpheleniyorsanız tüm iletişimi durdurun ancak polise iletebilmek için konuşmaların ve para transferlerinin kayıtlarını tutun.

# internet dolandırıcılığı, Laykon Bilişim

14 Şub 2022 - 09:46 - Yaşam

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