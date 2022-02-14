İslam Sanatları Mamak’ta yaşatılacak!

Sanat merkezinde İslamiyet’ten bu yana Türk tarihinin önemini hiç yitirmemiş sanat dalları genç nesillere aktarılacak. Musiki Muallim Mektebi’nin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanan merkezde, temel sanat eğitimi, Türk-İslam desenlerine giriş, hat, tezhip, minyatür, ebru, kat’ı, kelemişi ve çini gibi dersler verilecek.
Eğitim külliyesi gibi hizmet verecek
Türk-İslam medeniyetinin gelecek kuşaklara aktarılması adına Türk-İslam Sanatları Merkezi’nin önemli bir misyon taşıyacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ziyarete gelenler, binlerce yıllık Türk İslam tarihi içerisindeki sanatsal güzellikleri izleyebilme imkânı yakalayabilecek. Ayrıca merkezimizde düzenlenecek olan sanat kursları eğitimi ile bu özel yapı bir eğitim külliyesi gibi hizmet verecek” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.