İslam Sanatları Mamak’ta yaşatılacak!

Sanat merkezinde İslamiyet’ten bu yana Türk tarihinin önemini hiç yitirmemiş sanat dalları genç nesillere aktarılacak. Musiki Muallim Mektebi’nin tarihi dokusuna uygun olarak tasarlanan merkezde, temel sanat eğitimi, Türk-İslam desenlerine giriş, hat, tezhip, minyatür, ebru, kat’ı, kelemişi ve çini gibi dersler verilecek.

Eğitim külliyesi gibi hizmet verecek

Türk-İslam medeniyetinin gelecek kuşaklara aktarılması adına Türk-İslam Sanatları Merkezi’nin önemli bir misyon taşıyacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ziyarete gelenler, binlerce yıllık Türk İslam tarihi içerisindeki sanatsal güzellikleri izleyebilme imkânı yakalayabilecek. Ayrıca merkezimizde düzenlenecek olan sanat kursları eğitimi ile bu özel yapı bir eğitim külliyesi gibi hizmet verecek” dedi.