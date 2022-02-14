14 Şub 2022 - 10:06- Belediyeler G: 14 Şub 2022 - 10:07

Altındağ'da Çiftçilere Nohut Desteği!

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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın girişimleriyle geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan tohum desteğinin kapsamı genişletildi. Bundan böyle çiftçilere nohut tohumu desteği de verilecek. 

Altındağ'da Çiftçilere Nohut Desteği! mask
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Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl dağıtılan arpa, buğday ve Macar fiği tohumlarının ardından, nohut tohumu desteği de sağlanacak. Tohum desteğinden faydalanmak için başvurular başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Balcı, "Yaşanan iklimsel koşullardan olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bize... Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk.

Geçtiğimiz yıl arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtmıştık. Şimdi de nohut tohumu dağıtımı yapacağız.” dedi. SON BAŞVURU 28 ŞUBAT Başvuruların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılacağını belirten Başkan Balcı, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı. Başkan Balcı “Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmamız ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu tohum desteği çok gerekli ve de çok önemli... Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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14 Şub 2022 - 10:06 - Belediyeler

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