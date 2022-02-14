Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükte!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak.
Buna göre, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirildi.
10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak.
10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alacak. Sözleşmeli öğretmenler de ilave haklara kavuştu.
Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmiş oldu.
Söz konusu kanuna ve detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.