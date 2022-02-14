Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükte!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak.

Buna göre, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirildi.

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak.

10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alacak. Sözleşmeli öğretmenler de ilave haklara kavuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmiş oldu.

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