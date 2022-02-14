14 Şub 2022 - 10:12- Gündem G: 14 Şub 2022 - 10:13

Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükte!

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Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına girdi. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edildi, ilave özlük ve mali haklar verildi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükte! mask
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Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak.

Buna göre, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirildi.

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak.

10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alacak. Sözleşmeli öğretmenler de ilave haklara kavuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmiş oldu.

Söz konusu kanuna ve detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz
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14 Şub 2022 - 10:12 - Gündem

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Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükte! mask
Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükte!
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