Mamak’ta Sıkı Denetim!

Fiyat artışlarını dengelemek amacıyla ortaya konulan uygulama kapsamında, Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde market yetkililerine konu ile ilgili özel hassasiyet göstermeleri istendi. Ayrıca kasa ve reyon fiyatlarında da incelemelerde bulunan ekipler aynı olup olmadığını denetledi.
Denetimlerimiz artacak
Türkiye'nin enflasyon ile mücadele kapsamında atılan bu adımın önemli bir dönüm noktası olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Temel gıdalarda KDV’nin % 1'e inmesi kararının etiketlere yansıyarak indirim yapılması konusunda, Mamak Belediyesi olarak şimdiden marketleri ziyaret ederek uyarılara başladık. Kararın uygulamaya başlamasıyla birlikte tüm marketlerde karşılaştırma yaparak denetimi artıracağız” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.