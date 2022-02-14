14 Şub 2022 - 10:54- Yaşam G: 14 Şub 2022 - 10:55

Furkan Andıç'tan anlamlı destek!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Furkan Andıç epilepsi hastalarının ön yargılarla mücadelesine destek olmak için Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu.
Furkan Andıç'tan anlamlı destek! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Furkan Andıç, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin altı yıldır sürdürdüğü Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına gönüllü destek olarak farkındalık elçisi oldu.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Andıç, “Kampanyanın taşıyıcı ikonu mor gözlükler, bize epilepsi hastalarıyla ilgili bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor, umarım ben de farkındalık çalışmalarına katkı sağlarım ve bu konuda hepimiz daha bilinçli oluruz” dedi.

14 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında yayınlanan farkındalık filminde yer alan Andıç, epilepsi hastalığına karşı ön yargılar nedeniyle ülkemizde toplumun yüzde 60’ının çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından dolayı rahatsızlık duymasının, alınacak çok yol olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Andıç, “#UzunLafınKısası farkındalık çok zor bir şey değil” diyerek herkesi epilepsi farkındalığını birlikte öğrenmeye ve öğretmeye davet etti.

# Furkan Andıç, 14 Şubat dünya epilepsi günü, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’

14 Şub 2022 - 10:54 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Teknoloji Obezite hastalığını artırdı! Obeziteye neden olan hastalıklar nelerdir? mask
Teknoloji Obezite hastalığını artırdı! Obeziteye neden olan hastalıklar nelerdir?
Aşk Arayanlar Romantik Dolandırıcılara Dikkat! mask
Aşk Arayanlar Romantik Dolandırıcılara Dikkat!
Tarkan 'Geççek'in tarihini duyurdu! mask
Tarkan 'Geççek'in tarihini duyurdu!
Şemseddin Sivasi'nin hayatını konu alan 'Lâl'a muhteşem gala mask
Şemseddin Sivasi'nin hayatını konu alan 'Lâl'a muhteşem gala
Ankara Gölbaşı'nda arıcılık kursu başlıyor mask
Ankara Gölbaşı'nda arıcılık kursu başlıyor
Simge 'Kısaca' çok konuşulacak mask
Simge 'Kısaca' çok konuşulacak
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status