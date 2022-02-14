Otoyol ve köprülerde OGS kaldırılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)'nin kaldırılacağını duyurdu. Karayolları ve Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS etiketi olan araç sahiplerine ücretsiz olarak HGS etiketi verileceğini duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) üzerinden tahsil edileceğini açıkladı.

OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olmasının otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduuğna dikkati çekilen açıklamada, "İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren OGS'nin kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS etiketi olan araç sahiplerne OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir" ifadeleri kullanıldı.