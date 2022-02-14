14 Şub 2022 - 12:56- Gündem G: 14 Şub 2022 - 12:57

Doğal afetler 343 milyar dolarlık kayba uğrattı

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Doğal afetlerin artan sıklık ve şiddetinin küresel çapta neden olduğu ekonomik kayıpları ortaya koyan rapora göre 2021 yılı genelinde 343 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp yaşandı.
Doğal afetler 343 milyar dolarlık kayba uğrattı mask
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Aon'un yayınladığı 2021 yılı Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaşanan doğal afetler 343 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu.

 Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, 2021 yılı Küresel Doğal Afetler Raporu'nu yayınladı.

Doğal afetlerin artan sıklık ve şiddetinin küresel çapta neden olduğu ekonomik kayıpları ortaya koyan rapora göre 2021 yılı genelinde 343 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp yaşandı.

Türkiye ile ilgili bilgilere de yer verilen rapora göre ülkemizde geçen yıl en fazla ekonomik kayba neden olan afet 290 milyon doları aşan ekonomik maliyeti ile 11 Ağustos 2021'de Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi oldu. Bunu 28 - 31 Temmuz 2021'de Türkiye genelinde başlayan orman yangınlarının neden olduğu yaklaşık 232 milyon dolarlık ekonomik kayıp izledi.

Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, tüm ülkelerin geçmiş yıllara göre artık rekor kıran aşırı sıcaklıkları, şiddetli yağış ve selleri, kuraklık ve orman yangınlarını daha fazla yaşadığına dikkati çekerek, "Bu afetler can kayıplarına ve maddi hasarlara neden olurken aynı zamanda tedarik zincirlerinde ve çeşitli hizmetlerde kalıcı aksamalara yol açarak ekonomik kaybın büyüklüğünü daha da artırıyor. Felaket olaylarının şiddeti arttıkça, insanların da bu riskleri değerlendirme ve çözüm yöntemlerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Alınacak aksiyonlar ise yalnızca geçmiş verilere bağlı olamaz. Değişen bir iklimin değişkenliğini haritalamak için sürekli öğrenen ve gelişen; yapay zekâ ve tahmine dayalı modeller gibi teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Bu teknolojiler sayesinde ölçeklenebilir çözümler üretebilir, böylelikle toplumların ve dünyanın giderek değişken hale gelen risklerle daha dayanıklı olmalarını sağlayabilir, daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olabiliriz" diye konuştu.

14 Şub 2022 - 12:56 - Gündem

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