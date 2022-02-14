14 Şub 2022 - 22:24- Gündem

THY'den ayrıldı Hindistan'a CEO oldu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Komitesi Başkanlığı'ndan geçen ay istifa eden İlker Aycı, Hindistan Havayolları'nın (Air India) CEO'su ve Genel Müdürü oldu.