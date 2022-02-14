14 Şub 2022 - 22:24- Gündem G: 14 Şub 2022 - 22:25

THY'den ayrıldı Hindistan'a CEO oldu

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Komitesi Başkanlığı'ndan geçen ay istifa eden İlker Aycı, Hindistan Havayolları'nın (Air India) CEO'su ve Genel Müdürü oldu.
THY'den ayrıldı Hindistan'a CEO oldu mask
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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Komitesi Başkanlığı'ndan geçen ay istifa eden İlker Aycı, Hindistan Havayolları'nın (Air India) CEO'su ve Genel Müdürü oldu.

Tata Group'un sahibi Tata Sons, bugün toplanan Air India Yönetim Kurulu'nun İlker Aycı'nın atamasını onayladığını duyurdu. Aycı'nın 1 Nisan'da göreve başlaması bekleniyor.

Açıklamada atamanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğuna dikkati çekilerek, "İlker Aycı görev süresi boyunca Türk Hava Yolları'nın bugünkü başarısına öncülük etmiş bir havacılık sektörü lideridir. Aycı'yı Air India'yı yeni çağa taşıyacağı Tata Group bünyesine dahil etmekten mutluluk duyuyoruz" denildi.

14 Şub 2022 - 22:24 - Gündem

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