THY'den ayrıldı Hindistan'a CEO oldu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Komitesi Başkanlığı'ndan geçen ay istifa eden İlker Aycı, Hindistan Havayolları'nın (Air India) CEO'su ve Genel Müdürü oldu.
Tata Group'un sahibi Tata Sons, bugün toplanan Air India Yönetim Kurulu'nun İlker Aycı'nın atamasını onayladığını duyurdu. Aycı'nın 1 Nisan'da göreve başlaması bekleniyor.
Açıklamada atamanın düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğuna dikkati çekilerek, "İlker Aycı görev süresi boyunca Türk Hava Yolları'nın bugünkü başarısına öncülük etmiş bir havacılık sektörü lideridir. Aycı'yı Air India'yı yeni çağa taşıyacağı Tata Group bünyesine dahil etmekten mutluluk duyuyoruz" denildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.