Gülben14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kıpkırmızı Oldu!

İSTANBUL (İGFA)- Gülben Ergen, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul Nossa Costa’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.
Dinleyicilerden de büyük alkış alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, birçok şarkısına konuklar da eşlik ederek geceye renk kattı.
Azerbaycan ‘dan, İran ‘dan, Bulgaristan’dan, Danimarka’dan gelen hayranlarıyla İstanbul Nossa Costa ‘da günler öncesinden tüm rezervasyonlarını dolduran Gülben Ergen Tolga Çam imzalı kırmızı elbisesiyle göz doldurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.