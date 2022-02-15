15 Şub 2022 - 10:14- Magazin G: 15 Şub 2022 - 10:15

Gülben14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kıpkırmızı Oldu!

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Gülben Ergen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul'da sahne aldı.
Gülben14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kıpkırmızı Oldu! mask
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İSTANBUL (İGFA)- Gülben Ergen, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul Nossa Costa’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

Dinleyicilerden de büyük alkış alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, birçok şarkısına konuklar da eşlik ederek geceye renk kattı.

Azerbaycan ‘dan, İran ‘dan, Bulgaristan’dan, Danimarka’dan gelen hayranlarıyla İstanbul Nossa Costa ‘da günler öncesinden tüm rezervasyonlarını dolduran Gülben Ergen Tolga Çam imzalı kırmızı elbisesiyle göz doldurdu.

15 Şub 2022 - 10:14 - Magazin

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