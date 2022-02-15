15 Şub 2022 - 10:16- Magazin G: 15 Şub 2022 - 10:17

Şarkıcı Simge’den aşk turnesi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Simge, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı “Şarkılar aşk için!” konseptinden oluşan 3 gecelik turnesini Türkiye’nin en büyük ve yaygın konser mekanları ağı Jolly Joker’lerde gerçekleştirdi.
Şarkıcı Simge’den aşk turnesi... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA)- Simge’nin Jolly Joker mekanlarına özel çıktığı aşk konseptli 3 gecelik turnenin ilk ayağı eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanı Jolly Joker Private oldu. Jolly Joker Bursa ve Jolly Joker Ankara ‘da da şarkılarını aşk için söyleyen sanatçı güler yüzü ve sahne şovu ile yine herkesi kendine hayran bıraktı.

İstanbul, Bursa ve Ankara konserlerinin rezervasyonları günler öncesinden tükenen Simge önceki gece turnesinin son ayağı olan Jolly Joker Ankara ‘da kendini izlemeye gelen dinleyicilerine “Eminim sevdiklerinize en güzel, en anlamlı sözleri söylediniz bugün. Bu bugünle sınırlı kalmasın olur mu?” diyerek seslendi.

15 Şub 2022 - 10:16 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ünlü Tavernacı Arif Susam Oylat’ın güzelliklerine hayran kaldı mask
Ünlü Tavernacı Arif Susam Oylat’ın güzelliklerine hayran kaldı
Kenan Doğulu ile Lahza'dan muhteşem caz konseri mask
Kenan Doğulu ile Lahza'dan muhteşem caz konseri
Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında dualarla anıldı mask
Ferdi Özbeğen ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında dualarla anıldı
Survivor Furkan Kızılay'dan "İstanbul" şarkısı mask
Survivor Furkan Kızılay'dan "İstanbul" şarkısı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den 'AŞK' mesajı: "Çok Heyecanlıyım" mask
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den 'AŞK' mesajı: "Çok Heyecanlıyım"
Şahsenem'den Şok Eden Tepki: "Sezen Aksu şarkısı okumam" mask
Şahsenem'den Şok Eden Tepki: "Sezen Aksu şarkısı okumam"
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status