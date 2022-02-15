Şarkıcı Simge’den aşk turnesi...

ANKARA (İGFA)- Simge’nin Jolly Joker mekanlarına özel çıktığı aşk konseptli 3 gecelik turnenin ilk ayağı eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanı Jolly Joker Private oldu. Jolly Joker Bursa ve Jolly Joker Ankara ‘da da şarkılarını aşk için söyleyen sanatçı güler yüzü ve sahne şovu ile yine herkesi kendine hayran bıraktı.

İstanbul, Bursa ve Ankara konserlerinin rezervasyonları günler öncesinden tükenen Simge önceki gece turnesinin son ayağı olan Jolly Joker Ankara ‘da kendini izlemeye gelen dinleyicilerine “Eminim sevdiklerinize en güzel, en anlamlı sözleri söylediniz bugün. Bu bugünle sınırlı kalmasın olur mu?” diyerek seslendi.