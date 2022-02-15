Ankara Çankaya'da Bahçıvanlık eğitimleri için kayıtlar başladı

Çankaya Belediyesinin bu 10. kez düzenleyeceği “Bahçıvanlık” eğitimleri için başvurular başladı. Pandemi nedeniyle 150 kişi ile sınırlandırılan eğitimlere başvurular 25 Şubat’ta sona erecek.

Başvurular, https://www.cankaya.bel.tr/bahcivan adresinde yer alan form doldurularak yapılacak.

Çankaya Belediyesinin pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ara verilen bahçıvanlık eğitimleri bu yıl gerçekleşecek. 2011 yılından bu yana 3.075 kişinin katılarak sertifika aldığı bahçıvanlık eğitimlerine başvurular başladı. Pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak 150 kişi ile sınırlandırılan eğitimlere başvurular 25 Şubat’a kadar devam edecek.

Küçük bahçelerin düzenlenmesinde temel unsurlardan başlayarak dış ve iç mekan bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, temel sebzecilik ve arıcılık konularının anlatılacağı eğitimler, 7 Mart’ta başlayacak ve 25 Mart’ta sona erecek.

Korona virüs tedbirleri dikkate alınarak düzenlenecek eğitimlerde sayı ilk başvuran 150 kişi ile sınırlı tutulacak.

Bahçıvanlık eğitiminden yararlanmak isteyen vatandaşların https://www.cankaya.bel.tr/bahcivan e-posta adresinde bulunan formu doldurarak müracaat etmeleri gerekiyor. Başvuru kabulü konusunda vatandaşlara Çankaya Belediyesi tarafından e-posta ile bilgi verilecek.