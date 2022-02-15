15 Şub 2022 - 11:19- Gündem G: 15 Şub 2022 - 11:20

TÜİK Açıkladı: Ücretli çalışanlarda yüzde 8,4 artış

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.
TÜİK Açıkladı: Ücretli çalışanlarda yüzde 8,4 artış mask
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ANKARA (İGFA) - Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 10,6 arttı.

TÜİK'in açıkladığı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ne göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 718 bin 151 kişi iken, 2021 yılı aralık ayında 13 milyon 787 bin 159 kişi oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.

15 Şub 2022 - 11:19 - Gündem

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