Pursaklar Belediyesi’ne Bir Madalya’da Halter’den! Sıla Şanay Kimdir?

Spora ve sporcuların gelişimine büyük önem veren ve bu doğrultularda ilçeye yeni spor kompleksleri kazandıran Pursaklar Belediyesi, alt yapıya yapmış olduğu yatırımların meyvesini toplamaya devam ediyor.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Osmaniye’de düzenlenen okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonasında Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Sıla Şanay kadınlar 40 kg sikletinde Türkiye Şampiyonu oldu.

‘‘Sporcularımız, ilçemizi başarıyla temsil etmeleri bizlere büyük gurur yaşatıyor’’

Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için ellerinden geleni çabayı gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sporcularımız, ilçemizi başarıyla temsil etmeleri bizlere büyük gurur yaşatıyor. Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcumuz Sıla Şanay, kadınlar 40 kg sikletinde Türkiye Şampiyonu oldu. Genç kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.