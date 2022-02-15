15 Şub 2022 - 11:59- Belediyeler G: 15 Şub 2022 - 12:00

Sevgililer Mamak’ta buluştu:  Sevelim sevilelim...

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Mamak’ta nikahı kıyılan çiftlere özel program düzenlendi
Sevgililer Mamak’ta buluştu:  Sevelim sevilelim... mask
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde nikah akdi gerçekleşen çiftleri akşam yemeğinde bir araya getirdi. Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının seslendirdiği eserler geceye renk kattı. Programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı. Günün anlam ve önemi adına hatıra fotoğrafı da çektiren çiftler, unutulmayacak bir etkinlikte keyif dolu bir gece yaşadı.

 İnsanları birbirine bağlayan sevgidir

Sevgi dünyada insanları birbirine bağlayan, en güzel duygulardan bir tanesi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sevginin dili her zaman gönülden gönüle sahibine ulaşır. Sevginiz ve muhabbetiniz daim olur inşallah. Tabi bu sevgi kavramını bu günde sadece çift olarak değil dostluk, doğa ve ülke sevgisi olarak artmasını temenni ediyorum. Sevgililer günü bir günde kutlanıyor ama bunu tüm hayata yaymak gerekiyor. Ancak unutmayalım ki esas sevgi Allah sevgisidir. Muhabbetimizin kaynağı O’dur. Rabbim inşallah O’nun sevgisini kazanacak bir ömür bize nasip eder inşallah” diye konuştu.

 Sevelim sevilelim

Eşe sevgiyi, evlada sevgiyi, hayatın her bir ferdine, anneye, babaya olan sevginin her birinin çok kıymetli olduğunu düşündüğünü ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Tabi özel günler önemli ve bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Ancak bu sevgiyi her zaman yüreklerimizde taşımak her şeyden çok daha kıymetli. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyor, bu güzel gecede bizlerle beraber olan herkese sevgi dolu bir ömür diliyorum” dedi.

15 Şub 2022 - 11:59 - Belediyeler

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