Yangınlara karşı 'yerel örgütlenme' çağrısı

2021’in Temmuz ayında başlayıp Türkiye’nin güney sahilini etkisi altına alan, yakın tarihin en büyük orman yangınının söndürülmesinde aktif rol oynayan
sivil inisiyatif ‘Akyaka Afet Gönüllüleri’, yangın sırasında edindikleri tecrübeler ve daha sonra yaptıkları incelemeler ışığında, yeni faciaları önlemeye yönelik bir el kitabı hazırladı.
İnisiyatif tarafından hazırlanan ‘2021 Muğla Bölgesi Yangınlarına Müdahaleye Destek ve Yangınları Önleyici Hazırlık Çalışmaları Raporu’nda farklı yangın sahalarında uygulanabilecek bir yol haritası oluşturuldu.
İLK 30 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ
Yangınlarla mücadele sırasında bir araya gelen
Akyaka Afet Gönüllüleri’nin o günlerdeki deneyimlerini kapsayan raporda, söz konusu bölgede çıkan 8 yangına ilk 30 dakika içerisinde müdahale edilerek yayılmadan kontrol altına alındığı vurgulandı.
Orman yangınlarına en etkin müdahalenin, önleyici faaliyetler ve yangın çıktıktan sonraki ilk 30 dakikada yapılacak çalışmalar olduğuna vurgu yapılan raporda, bölgedeki 2 Jandarma Karakolu, 32 mahalli yerleşim, yaklaşık bin kişilik gönüllü ekip ve toplamda 35 tırlık bağış lojistiğini kapsayan sivil inisiyatifin çalışmalara yer verildi.
Yangınlar sırasında 900’den fazla gönüllünün katılımıyla 30 tır yardım malzemesinin dağıtıldığı Gökova havzasındaki 32 mahallede koordinasyonu sağlayarak bir kamu ve vatandaş dayanışma örneği sergileyen gönüllü grup, yangın felaketinin yaşandığı günlerde yaptıklarını da anlattı.
DAYANIŞMA ÇAĞRISI
Raporun sonuç bölümünde 'dayanışma' çağrısı yapıldı. 2022 yılı hazırlıkları kapsamında orman yangınları için mahalle örgütlenmesi eylem planına ihtiyaç olduğunun önemine dikkati çekilirken, bu nedenle 2021’in yangın deneyimlerini arkamıza alıp gelecek sezon için önleyici hazırlıklardan mahalle bazlı örgütlenmeye kadar yapılması gereken çalışmalar konusunda dayanışma çağrısı yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.