Yangınlara karşı 'yerel örgütlenme' çağrısı

2021’in Temmuz ayında başlayıp Türkiye’nin güney sahilini etkisi altına alan, yakın tarihin en büyük orman yangınının söndürülmesinde aktif rol oynayan

sivil inisiyatif ‘Akyaka Afet Gönüllüleri’, yangın sırasında edindikleri tecrübeler ve daha sonra yaptıkları incelemeler ışığında, yeni faciaları önlemeye yönelik bir el kitabı hazırladı.

İnisiyatif tarafından hazırlanan ‘2021 Muğla Bölgesi Yangınlarına Müdahaleye Destek ve Yangınları Önleyici Hazırlık Çalışmaları Raporu’nda farklı yangın sahalarında uygulanabilecek bir yol haritası oluşturuldu.

İLK 30 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ

Yangınlarla mücadele sırasında bir araya gelen

Akyaka Afet Gönüllüleri’nin o günlerdeki deneyimlerini kapsayan raporda, söz konusu bölgede çıkan 8 yangına ilk 30 dakika içerisinde müdahale edilerek yayılmadan kontrol altına alındığı vurgulandı.

Orman yangınlarına en etkin müdahalenin, önleyici faaliyetler ve yangın çıktıktan sonraki ilk 30 dakikada yapılacak çalışmalar olduğuna vurgu yapılan raporda, bölgedeki 2 Jandarma Karakolu, 32 mahalli yerleşim, yaklaşık bin kişilik gönüllü ekip ve toplamda 35 tırlık bağış lojistiğini kapsayan sivil inisiyatifin çalışmalara yer verildi.

Yangınlar sırasında 900’den fazla gönüllünün katılımıyla 30 tır yardım malzemesinin dağıtıldığı Gökova havzasındaki 32 mahallede koordinasyonu sağlayarak bir kamu ve vatandaş dayanışma örneği sergileyen gönüllü grup, yangın felaketinin yaşandığı günlerde yaptıklarını da anlattı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Raporun sonuç bölümünde 'dayanışma' çağrısı yapıldı. 2022 yılı hazırlıkları kapsamında orman yangınları için mahalle örgütlenmesi eylem planına ihtiyaç olduğunun önemine dikkati çekilirken, bu nedenle 2021’in yangın deneyimlerini arkamıza alıp gelecek sezon için önleyici hazırlıklardan mahalle bazlı örgütlenmeye kadar yapılması gereken çalışmalar konusunda dayanışma çağrısı yaptı.