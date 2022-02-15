15 Şub 2022 - 12:14- Magazin G: 15 Şub 2022 - 12:15

Nilay Dorsa kıyafet savaşlarına dahil oldu!

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Kadın popçular arasında yaşanan kıyafet savaşlarına dahil olan Nilay Dorsa, bu kez gothic tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Nilay Dorsa kıyafet savaşlarına dahil oldu! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Top model, şarkıcı ve oyuncu Nilay Dorsa, içinde bulunduğu her yeni projeyle sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor.

Bir yandan başrollerini Nami Esatgil, Arzu Yanardağ, Murat Tavlı, İpek Tanrıyar ve Zeynep Buse Kale ile paylaştığı komedi oyunu ‘Seni Gidi Beni’ ile tiyatro seyircisiyini selamlayan Dorsa, öte yandan müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Önceki gece İstanbul’da konser veren ünlü model, sahne tarzıyla yine çok konuşuldu.

"BU SAVAŞTA BEN DE VARIM"

Özellikle son dönemde kadın popçular arasında yaşanan kıyafet savaşlarına dahil olan Nilay Dorsa, gothic tarzdaki siyah seksi kostümüyle tam not aldı.

Güzelliğini ve kusursuz fiziğini cesurca sergilediği Mitra Kostüm imzalı kıyafeti bu gece için özel olarak tasarlanan Dorsa, “Kendimi güncellemeyi, bu yenilenmeyle de her seferinde sevenlerimi şaşırtmayı seviyorum. Sahne şov yeridir ve ortada bir savaş varsa bu savaşta ben de varım” dedi.

15 Şub 2022 - 12:14 - Magazin

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