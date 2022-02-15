Nilay Dorsa kıyafet savaşlarına dahil oldu!

İSTANBUL (İGFA) - Top model, şarkıcı ve oyuncu Nilay Dorsa, içinde bulunduğu her yeni projeyle sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor.
Bir yandan başrollerini Nami Esatgil, Arzu Yanardağ, Murat Tavlı, İpek Tanrıyar ve Zeynep Buse Kale ile paylaştığı komedi oyunu ‘Seni Gidi Beni’ ile tiyatro seyircisiyini selamlayan Dorsa, öte yandan müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor.
Önceki gece İstanbul’da konser veren ünlü model, sahne tarzıyla yine çok konuşuldu.
"BU SAVAŞTA BEN DE VARIM"
Özellikle son dönemde kadın popçular arasında yaşanan kıyafet savaşlarına dahil olan Nilay Dorsa, gothic tarzdaki siyah seksi kostümüyle tam not aldı.
Güzelliğini ve kusursuz fiziğini cesurca sergilediği Mitra Kostüm imzalı kıyafeti bu gece için özel olarak tasarlanan Dorsa, “Kendimi güncellemeyi, bu yenilenmeyle de her seferinde sevenlerimi şaşırtmayı seviyorum. Sahne şov yeridir ve ortada bir savaş varsa bu savaşta ben de varım” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.