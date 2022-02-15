Devlet Bahçeli Uyardı: "Eskiye dönüş reform değildir"

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.Bahçeli konuşmasında artan enerji faturaları ile ilgili, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorunda olduklarını söyledi.

MHP TBMM Grup Toplantısı - 15 Şubat 2022

Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı bildiğiniz üzere çok fazla rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz, özel sektör kuruluşlarımız da bu rahatsızlığa ortak olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. CHP’nin konuyla ilgili iddia ve ithamları asılsızdır, cahilcedir, kriz çıkarmaya yöneliktir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri ise EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurul tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır. Görevli ve yüklenici şirketlerin elektrik faturalarına zam yapması mümkün değildir" dedi.

"31 Mart 2021 tarihinde dağıtım şirketlerinin mali konuları, satış ve satın alma işlemlerine ilişkin TEDAŞ’a ait denetim yetkisi kaldırılmış, EPDK’ya devredilmiştir" diyen Bahçeli, bu denetim yetkisinin yeniden TEDAŞ’a verilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zam geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyeceği açıklamasına ilişkin de "CHP Genel Başkanı’nın ‘Fatura ödemeyeceğim’ demesi yasa dışı bir eyleminin, sivil itaatsizliğin ürünüdür" sözlerini yineledi. "Ödemezse sonucu bellidir" diyen Bahçeli, "Elektriği derhal kesilmelidir. Kılıçdaroğlu’nun fatura ödemem çıkışı bir protesto değil baya bir provokasyondur. Kılıçdaroğlu fatura ödemezse aziz milletimizin ona misliyle fatura ödetmeye gücü yetecektir" dedi.

Muhalefetin aynı masada oturması konusunda ise, ne CHP, ne de diğer zillet paydaşlarının küresel konular hakkında tek kelime ettiklerine şahit olan olmadığını belirten Bahçeli, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçme amacı dışında hiçbir müşterek noktası olmayan görünüşte 6, gerçekte7 partinin siyasi dağılma içinde oldukları yeniden belli olmuştur. Eskiye dönme niyeti reform değildir. Zillet ittifakı havlu atmıştır. Yapılan açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

Bahçeli, Rusya- Ukrayna krizi ile ilgili, "Rusya ve Ukrayna arasında çıkacak bir savaşın en fazla mağduru olacak, muhtemel badirelere en çok maruz kalacak ülke Türkiye’dir. Bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk görevi değerlidir. Temennimiz, ümidimiz, Rusya ile Ukrayna’nın savaştan uzak durması, silahtan ellerini çekmesidir" dedi.