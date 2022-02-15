Eski Bakan Kumbaracıbaşı vefat etti

İSTANBUL (İGFA) - 1991-1994 tarihleri arasında TBMM’de CHP Kocaeli Milletvekili olarak görev yapan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 83 yaşında hayatını kaybetti.
CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Önceki dönemler milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan kıymetli ağabeyimiz Onur Kumbaracıbaşı’nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.