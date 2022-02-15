15 Şub 2022 - 14:34- Gündem G: 15 Şub 2022 - 14:35

Bakan Koca'dan TURKOVAC çağrısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için çağrı yaparak, "Mümkünse bugün bekliyoruz" dedi.

Bakan Koca'dan TURKOVAC çağrısı mask
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ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs aşısı çağrısında bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Şub 2022 - 14:34 - Gündem

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