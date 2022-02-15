Keçiören’de rengârenk çiçek üretimi

Keçiören Belediyesine ait modern ve akıllı serada mevsimlik çiçekler rengârenk bir görünüme büründü. Serada görevli ekipler yazın ilçedeki park ve bahçeleri süsleyecek olan çiçekleri hazırlamaya devam ediyor. Burada bulunan özel bölümlerde aynı zamanda birçok türde sebze fidesi de üretiliyor.
Serada uzun ömürlü ve dayanıklı bitki üretimi yaptıklarını da belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ata tohumumuzu seramızda yaşatıyoruz. Seramızda sebze fidesi üretimini sürdürüyoruz. Aynı zamanda buradaki 3 dönümlük alanı halkımıza açık meyve bahçesi yaptık. Seramızın etrafında çevre düzenlemesi de yaparak buraya bir yürüyüş yolu inşa ettik. Vatandaşımız hem spor yapacak hem de taze meyveyi dalından alıp tüketme imkânı bulacak.” dedi.
Başkan Altınok ilçenin bitki ihtiyacını karşılayan Ovacık Mahallesi’ndeki 2 bin 880 metrekarelik seranın bitki giderlerinden tasarruf sağlamaya yardımcı olduğunu ve Keçiören’i daha fazla türde bitkiyle tanıştırdıklarını da kaydetti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.