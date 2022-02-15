15 Şub 2022 - 22:53- Gündem G: 15 Şub 2022 - 22:55

'Aman Bre Deryalar' öksüz kaldı! Arif Şentürk Kimdir. Neden Vefat Etti?

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Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti.
'Aman Bre Deryalar' öksüz kaldı! Arif Şentürk Kimdir. Neden Vefat Etti? mask
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Yoğun bakımda tedavisi süren Rumeli türkülerinin sevilen ismi, Aman Bre Deryalar'ın bestecisi Arif Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk'ün vefat haberi sonrasında bir çok sanatçı ve siyasi sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.
# Arif Şentürk kimdir

15 Şub 2022 - 22:53 - Gündem

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