Bilimin merkezi Mamak Füzyon açılıyor! Mamak Füzyon Nerede?

Türkiye’de ilk defa ileri teknoloji alanlarında yerel yönetim inisiyatifi ve modeli oluşturan Mamak Belediyesi, Mamak Füzyon’u faaliyete geçiriyor. Mamak'ta, bilim ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla tasarlanan ve Başkentte bilimin merkezi olması hedeflenen Mamak Füzyon,19 Şubat Cumartesi Günü Saat: 14.00’da hizmete açılacak.

Bilime meraklı herkesi açılışımıza bekliyoruz

İnsanlık tarihinde yeni bir dönem yaşandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sosyal ve temel bilimleri kaynaştıracak olan Mamak Füzyon Merkezi’miz gençlerimize yeni fikirlerin aşılandığı merkez olacak. Gençlerimizin dinamik gücünün farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla onlara çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Bilime meraklı herkesi açılışımıza bekliyoruz" dedi.