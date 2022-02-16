Bilimin merkezi Mamak Füzyon açılıyor! Mamak Füzyon Nerede?

Türkiye’de ilk defa ileri teknoloji alanlarında yerel yönetim inisiyatifi ve modeli oluşturan Mamak Belediyesi, Mamak Füzyon’u faaliyete geçiriyor. Mamak'ta, bilim ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla tasarlanan ve Başkentte bilimin merkezi olması hedeflenen Mamak Füzyon,19 Şubat Cumartesi Günü Saat: 14.00’da hizmete açılacak.
Bilime meraklı herkesi açılışımıza bekliyoruz
İnsanlık tarihinde yeni bir dönem yaşandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sosyal ve temel bilimleri kaynaştıracak olan Mamak Füzyon Merkezi’miz gençlerimize yeni fikirlerin aşılandığı merkez olacak. Gençlerimizin dinamik gücünün farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla onlara çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Bilime meraklı herkesi açılışımıza bekliyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.