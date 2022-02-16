Çalışanlar 'esnek çalışma'dan yana

İSTANBUL (İGFA) -Sodexo’nun Harris Tracker ile ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmaya göre çalışanlar “İş yerlerinin sunduğu esnek çalışma şartları en az maaş, unvan ve sorumluluk kadar önemli” dedi.

56 ülkede her gün 100 milyon insanın yaşamına dokunan Sodexo, Harris Tracker araştırma şirketiyle birlikte Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İspanya, ABD, Avusturya ve Çin olmak üzere 8 ülkede 11 - 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği bir araştırmayla, pandemi döneminin iş yaşamına etkilerini mercek altına aldı.

Araştırma kapsamında 4800 online görüşme gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan 10 mavi yakalının 8’i tamamen eski düzende çalışmaya başladığını belirtirken, bu çalışanların yüzde 41’i ise kendi sağlığından endişe ediyor. İşe tamamen dönen beyaz yakalıların ise yüzde 55’i de bu endişeyi paylaştı.

Araştırmaya katılan her dört çalışandan biri artık iş tercihi yaparken maaş, unvan ve sorumluluk kadar esnek çalışma şartına göre karar verdiğini belirtti.

İş dünyasında yerinden oynayan bu taşlar sebebiyle şirketler, nitelikli iş gücünü korumakta zorluk çekiyor. Nisan 2021 itibariyle dört milyon kişinin istifa ettiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 milyon boş iş pozisyonu bulunduğu belirtildi.