Kabine bugün toplanıyor... Elektrik faturaları gündemde!

ANKARA (İGFA) - Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.
Kabinede yüksek elektrik faturalarına gelen tepkiler ve bu konudaki talepler değerlendirilecek. Konut elekriğinde yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantı sırasında karara bağlanacak.
Ekonomideki gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda, temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni paketin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.
Toplantı sonrasında alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.