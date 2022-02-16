Kabine bugün toplanıyor... Elektrik faturaları gündemde!

ANKARA (İGFA) - Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabinede yüksek elektrik faturalarına gelen tepkiler ve bu konudaki talepler değerlendirilecek. Konut elekriğinde yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantı sırasında karara bağlanacak.

Ekonomideki gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda, temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni paketin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Toplantı sonrasında alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.