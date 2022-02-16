16 Şub 2022 - 10:48- Magazin G: 16 Şub 2022 - 10:49

Nurseli İdiz'e mahkemeden kötü haber

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İletişim danışmanı Özgür Aras, bir televizyon kanalında kendisi için 'sahte insan' diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla oyuncu Nurseli Idiz'e açtığı davayı kazandı.
Nurseli İdiz'e mahkemeden kötü haber mask
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İSTANBUL (İGFA) - Bir televizyon kanalında kendisi için 'sahte insan' diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla oyuncu Nurseli Idiz'e dava açan İletişim danışmanı Özgür Aras, mahkemeyi kazandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Nurseli Idlz'i 4 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

Özgür Aras sosyal medya hesabından, Nurseli İdiz’den alacağı tazminatı “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ”ne bağışlayacağını duyurdu.

16 Şub 2022 - 10:48 - Magazin

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