Nurseli İdiz'e mahkemeden kötü haber

İSTANBUL (İGFA) - Bir televizyon kanalında kendisi için 'sahte insan' diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla oyuncu Nurseli Idiz'e dava açan İletişim danışmanı Özgür Aras, mahkemeyi kazandı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Nurseli Idlz'i 4 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.
Özgür Aras sosyal medya hesabından, Nurseli İdiz’den alacağı tazminatı “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ”ne bağışlayacağını duyurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.