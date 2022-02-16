16 Şub 2022 - 10:48- Magazin

Nurseli İdiz'e mahkemeden kötü haber

İletişim danışmanı Özgür Aras, bir televizyon kanalında kendisi için 'sahte insan' diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla oyuncu Nurseli Idiz'e açtığı davayı kazandı.