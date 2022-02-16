16 Şub 2022 - 10:49- Gündem G: 16 Şub 2022 - 10:50

Mehmet'in Melekleri yeni şovlara hazırlanıyor

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Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, 2022 ilkbahar-yaz sezonu konser ve ekstra takvimini şimdiden belirlemeye başladı. Dans ekibiyle bir araya gelen Çevik, yeni koreografileri deniyor.
Mehmet'in Melekleri yeni şovlara hazırlanıyor mask
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BURSA (İGFA) - Yıllardır özellikle yaz döneminde özel geceler, bayi toplantıları ve düğün organizasyonlarının aranılan ismi olan Mehmet Çevik, bu sene de sahnede fırtanalar estirmek için kollarını sıvadı.

Hangi alanda olursa olsun sanatçının kendini sürekli güncellemesi gerektiğini düşünen Mehmet Çevik, yıllardır tercih sebebi olmasının en büyük sırrının bu olduğunu dile getirdi.

Sahne dünyasının en eğlendiren isimlerinden biri olarak anılan Mehmet Çevik, bunu başarmanın kolay olmadığını söyledi.

Yaz sezonunda ekstradan ekstraya koşan Çevik, “2022 yazında da şimdiden özel geceler, bayi toplantıları ve düğünler için günlerimizi doldurmaya başladık. İnsanları eğlendirmek dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Bunun için iyi sanatçı olmak yetmez. Aynı zamanda karşınızdaki kitleyi anlamanız kısacası ucundan da olsa sosyolog olmanız gerekir” diye konuştu.

Çevik, yeni sahne şovları için ekibiyle birlikte çalışmaları hızlandırdı.

16 Şub 2022 - 10:49 - Gündem

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