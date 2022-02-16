Fatih, Karadeniz'de üçüncü sondaj keşfinde

ANKARA (İGFA) -Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurdu.
Fatih sondaj gemisi, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına Karasu-1'de başladı.3. arama sondaj haberini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından "Yeni kuyu, yeni heyecan" başlığıyla duyurdu.
Bakan Dönmez paylaşımında, "Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde yaklaşık 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.