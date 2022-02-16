16 Şub 2022 - 11:24- Gündem

Fatih, Karadeniz'de üçüncü sondaj keşfinde

Bakan Dönmez paylaşımında, "Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde yaklaşık 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" ifadelerini kullandı.