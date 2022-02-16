16 Şub 2022 - 11:24- Gündem G: 16 Şub 2022 - 11:25

Fatih, Karadeniz'de üçüncü sondaj keşfinde

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Bakan Dönmez paylaşımında, "Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde yaklaşık 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" ifadelerini kullandı.
Fatih, Karadeniz'de üçüncü sondaj keşfinde mask
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 ANKARA (İGFA) -Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurdu.

Fatih sondaj gemisi, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına Karasu-1'de başladı.3. arama sondaj haberini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından "Yeni kuyu, yeni heyecan" başlığıyla duyurdu.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde yaklaşık 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" ifadelerini kullandı.

 

16 Şub 2022 - 11:24 - Gündem

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