Son Nefesime Kadar'ın Yayın Tarihi Belli Oldu! Son Nefesime Kadar Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanacak? İşte Son Nefesime Kadar Konusu ve Oyuncu Kadrosu...

Pastel Film imzalı, FOX’un yeni dizisi “Son Nefesime Kadar” izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 23 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek yeni dizi için şimdiden nefesler tutuldu.

ÜÇÜNCÜ TANITIM YAYINDA!

Çekimleri İstanbul’da yapılan ve hazırlıkları son hız devam eden diziden merak uyandıran bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden, BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar”; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

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Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyor.

Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem'in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

“Son Nefesime Kadar” 23 Şubat Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.